瑞士洛桑管理學院(IMD)12月9日發布「2021年IMD世界人才排名報告」(IMD World Talent Ranking 2021)，在64個受評比經濟體，我國排名第16名，較去年進步4名，為近10年以來最佳表現。在亞洲地區，我國排名保持第3名，僅次於香港的第11名、新加坡第12名，優於韓國的第34名、中國大陸(第36名)及日本(第39名)。

國發會表示，本次評比臺灣在「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三大類指標排名均較去年進步，分別上升5、4及6名，顯示我國在COVID-19疫情衝擊中，積極維持勞動市場穩定，持續培育國內人才，並強化力道吸引海外人才，以及醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情及經濟變動得宜，亦是整體排名上升關鍵因素。

其中，在「投資與發展人才」項目，臺灣在全球排名第20名，較去年進步5名。

「投資與發展人才」主要評比各經濟體對於人才的投資程度，共分8細項指標。今年排名提升，主要係「學徒制」及「企業重視員工訓練」分別進步8名(成為第7名)及7名(第5名)，本2項指標排名均為歷年最優，也是我國優勢項目之一。在弱勢項目中，「公共教育支出/GDP」今年排名退步5名(第50名)。我國教育經費定有法定下限（現行為23％），除預算規模每年增加外，為因應疫情加速數位學習來臨，政府已運用前瞻基礎建設計畫，投入150億元強化校園高速網路。

在「吸引與留住人才」項目，全球排名第22名，較去年進步4名。本類指標是評比各經濟體對於人才吸引與留用方面的努力，共分11細項指標。其中「企業員工士氣」為我國優勢項目，排名升至第5名，較去年進步3名。「人才外流」、「對外籍技術人才的吸引力」及「攬才與留才在企業的優先順位」等3項分別進步13、9及7名，排名分別為第35、38及27名。

另外，「人才準備度」晉升至全球第9名，較去年進步6名。「人才準備度」是評比各經濟體人才資源的充足程度，共分12細項指標。其中我國優勢項目為「科學教育畢業生占比」及「教育評比(PISA國家研究中心)」2項排名分別為第5、8名，均維持去年水準。