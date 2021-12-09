聯德控股-KY(4912)11月營收受到運動器材因IC零組件缺料，進而延後出貨，導致單月營收意外降至4.4億元，月減14.4％，年減27.6％。不過，遞延訂單已經在12月順利出貨，將可認列在12月營收，對12月營收表示樂觀。累計前11月營收58.32億元，年增22.2％，全年仍將創歷史新高。

聯德控股日前發行國內第四次無擔保轉換公司債，資金用途為購置廠房，目前已經選定桃園某工業區2000坪廠房，未來將整合樹林、蘆竹、八德廠區的產能，由於是現有廠房，預計2022年生產線陸續搬遷即可投產，產能無縫接軌。此外，新廠目前已經有企業租戶承租，公司所需約30％廠房，其它廠房將由現有租戶續租，未來公司搬遷後除了減少目前一年約1000萬元廠房租金支出外，還可以增加新廠租金收入。

在今年各產品營收比重方面，汽車零組件占比30％，3C及通訊散熱占比40％，健身器材占比30％。新廠可因應新的健身器材客戶所需，目前主要來是T牌客戶，將再增加運動滑板車項目，明年新廠完成，會有新的健身器材F牌客戶訂單，明年第二季及第三季確認進度，2022年健身器材營收占比將再提升。

公司法說會上指出，11月遞延訂單將在12月認列，12月營收會優於10月的5.14億元，營收會相對10月及11月樂觀。2022年三大產品線成長依舊樂觀，預期都可維持成長表現，營運目標再創新高。