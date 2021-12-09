苗栗39歲羅姓男子因為缺錢花用，竟然動起歪念頭，跑到竹南鎮天文宮偷香油錢，警方獲報循線逮人，最後依竊盜罪函送法辦。
警方調查，羅姓嫌犯11月15日中午，行跡鬼祟地左顧右盼，先雙手合十參拜神明，趁著宮廟四下無人，心生歹念走到功德箱前面，利用釣魚方式伸進香油錢箱內，竊取了2百元，殊不知他已經被廟方人員撞見，他嚇得逃離現場。
竹南派出所員警林育陞獲報後，積極追查出羅嫌身份，最後順利將羅男查獲竊賊到案，羅嫌也坦承犯案，警方訊後將羅依竊盜罪函送臺灣苗栗地方檢察署。
苗栗39歲羅姓男子因為缺錢花用，竟然動起歪念頭，跑到竹南鎮天文宮偷香油錢，警方獲報循線逮人，最後依竊盜罪函送法辦。
警方調查，羅姓嫌犯11月15日中午，行跡鬼祟地左顧右盼，先雙手合十參拜神明，趁著宮廟四下無人，心生歹念走到功德箱前面，利用釣魚方式伸進香油錢箱內，竊取了2百元，殊不知他已經被廟方人員撞見，他嚇得逃離現場。
竹南派出所員警林育陞獲報後，積極追查出羅嫌身份，最後順利將羅男查獲竊賊到案，羅嫌也坦承犯案，警方訊後將羅依竊盜罪函送臺灣苗栗地方檢察署。
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