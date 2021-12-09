民進黨新竹縣黨部9日一早，在竹北市文興路、自強南路口舉辦街頭宣講活動，呼籲大眾在公投4個議題，通通投下不同意票。（翻攝照片）

距離公投倒數計時，民進黨立委邱泰源9日一早與民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德、新竹縣小英之友會榮譽總會長呂紹達、行政院政務顧問鄭朝方、客家部主任周江杰響應黨中央「台灣隊站出來．1218全台總動員」的活動，在竹北市的經國橋前路口，展開公投宣講，呼籲民眾投下「4個不同意，台灣更有力」。

邱泰源表示，此次公投並非政黨、政治人物的輸贏問題，而是台灣是否能繼續走在正確的路、能不能受到國際社會信賴的問題，因此向民眾懇託「1個人拉4票、4個不同意」，而不同意票並非選人，「而是選擇你的未來」。

民進黨9日在全台各縣市發起街頭宣講活動，民進黨新竹縣黨部選在車流量大的竹北市文興路、自強南路口，向民眾宣講，黨籍議員、民代均出席響應，引發不少用路人關注，彭瑞德也說，公投案包含核四、美豬、三接、大選併公投等議題，希望大眾都能投下不同意票。

民進黨新竹縣黨部10日上午也會配合黨中央前往市場宣講，期望能催出投票率，號召民眾響應「4個不同意，台灣更有力」。