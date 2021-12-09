台翰精密（1336）9日公布11月合併營收達新台幣2.03億元，年增13.9％；累計2021年1至11月合併營收新台幣19.08億元，較去年同期成長10.3％，已超越去年全年度營收表現的優異成績。

台翰表示，在越南疫情反覆不定負面因素，多功能事務機的主要客戶拉貨力道尚未完全恢復，與客戶一同面對生產調配的挑戰下，穩定產能確保交貨，加上新開發一系列投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等新產品逐步量產出貨，創造第四季整體營運表現不俗。

根據Precedence Research研究報告指出，近年來全球包裝、廣告需求顯著增長，推動噴墨打印機市場需求持續增溫，且成長最快的市場為亞太地區，預計全球噴墨打印機市場規模有望在2021年至2030年以 5.1％ 的年複合增長率成長，至2030年市場規模預計將超過625億美元，為台翰創造未來良好的接單環境。公司將持續憑藉著集團擁有超過34年開發、設計與量產之經驗，提供客戶多元模具設計與製造、塑膠射出成型、表面處理及組裝等全製程服務，深化單一客戶開發新機種的滲透率，並保持未來良好訂單能見度。

展望2021年第四季，台翰持審慎樂觀看法。主要客戶隨著疫情趨緩後，對於旗下印表機、多功能事務機、投影機等仍維持穩健增溫的拉貨力道，另外因受惠於東南亞地區持續吸引包括教育、醫療保健、網通、消費3C產品等不同產業領域獲外國投資大舉進駐，助力多年深耕東南亞地區開拓不同產業客戶群的台翰，有望爭取更多新客戶合作契機，持續分散客戶業績比重。