隨全球經濟復甦邁入常軌，2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化，財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業，科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角，新興市場看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。

富蘭克林證券投顧表示，面臨通膨及貨幣政策正常化環境，市場波動加大，債券的防禦功能仍不可或缺，透過精選持債仍可爭取收益機會。建議靠攏於具備抗通膨基因的波灣債及高收益債券型基金，或多元配置的美國平衡型基金，掌握類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣是新興市場中重要的一環，利多包括結構性經濟改革題材、可受惠油價上漲環境、地緣政治風險降低、疫苗施打率高有助疫後經濟復甦，加上2022年將舉行的卡達世界盃可望帶動該地觀光、零售和金融相關商機，透過在地團隊第一手掌握該區經濟發展脈動，有助發掘具備超額報酬的獲利機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，隨著經濟復甦，科技產業引領的數位化轉型將持續，加上得益於先進生產力、輕資產的營運模式，且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響，樂觀看待2022年科技產業投資前景。目前消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可預見未來幾年科技產業將有大量潛在的投資機會，現階段聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸，掌握數位轉型商機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利分析，為減緩氣候變遷的衝擊，未來全球必須大幅提高基礎建設投資，需要政府和民間資金共同參與。因法規或特許經營權契約規範，允許基礎建設公司獲得合理的報酬率，當基礎建設公司進行為期三至五年的資本支出計畫，資產規模成長，代表未來獲利成長、現金流量及股利也可同步成長，提供具吸引力的風險調整後報酬機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾強調，亞洲小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此發揮多元分散效果。現階段側重大陸、台灣、印度、南韓等中小型企業，包括民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題，掌握最活躍領域創造的投資機會。