8日美股三大指數連續第三日上市，恒指9日早段開盤漲171點，漲幅為0.71％報24168。

香港信報報導，國指9日開盤漲63點，漲幅為0.74％報8586。科技指數開盤漲54點，漲幅為0.9％報6024。

個股方面，「ATM」造好，騰訊開盤漲1.6％報474.4港元。阿里巴巴開盤漲1.7％報122.6港元。美團開盤漲2.4％報251.2港元。友邦開盤漲0.7％報83.8港元。南向資金活躍股思摩爾開盤漲4.4％報46.6港元。

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