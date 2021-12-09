台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒今在臉書表示，隨著沙鹿人口快速增加，車位更是一位難求；而他也幫民眾想辦法，與台中市副議長顏莉敏共同爭取光田醫院前方的立體停車場，將原僅47個車位的平面停車場，改造成擁有187個車位的立體停車場。

顏寬恒今（9）日在臉書表示，「找不到車位，寬恒幫您想辦法！」他指出，沙田路鎮南路口是沙鹿最熱鬧的市區，有沙鹿市場、火車站、光田醫院、農會，去逛街的、通勤的、看病的、辦事的……，每天人潮洶湧，絡繹不絕。

這幾年隨著沙鹿人口快速增加，顏寬恒說，人潮一天比一天多，車位更是一位難求，有人冒險違停，只為買一杯40元的珍奶，就收到1200元的罰單；有的人則把車停得很遠，走路10幾分鐘只為了買一個便當。

顏寬恒說，自己與顏莉敏共同爭取光田醫院前方的立體停車場，把原有僅有47個車位的平面停車場，改造成地上七層、地下一層，擁有187個車位的立體停車場，舒緩沙鹿市區停車的壓力。

不少網友在顏寬恒PO文下方表示支持，「有寬恒會做事，讚啦」、「停車真的不好停！謝謝！」「支持！停車場很需要」、「在地最了解在地的需求」、「這才是我要的，反觀某黨只會選舉時抹黑對手」，並紛紛替他加油打氣。