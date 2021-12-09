隨健康意識抬頭，飲食習慣逐漸受到重視，得舒飲食就被列為最受歡迎的健康飲食方式之一，其不僅有利於控制血壓、預防癌症等，甚至對於控制血脂、減重等也相當有幫助，是一種對人體健康相當有利的飲食方式。究竟這是一個什麼樣的飲食方式？進行這樣的飲食方式時要注意些什麼細節以達健康？來看營養師怎麼說！

●得舒飲食對健康有哪些好處？

倪曼婷營養師表示，得舒飲食DASH全名為「Dietary Approaches to Stop Hypertension」，翻成中文的意思即為「藉由飲食療法中止高血壓」，其之所以有辦法降血壓、對人體帶來健康的幫助，主要是因為這樣的飲食方式特別著重在減少飲食中的鈉及飽和脂肪酸含量，並同時提升鉀、鎂、鈣、膳食纖維及不飽和脂肪酸的攝取，如此一來不僅有助於控制血壓，也有利於控制血脂，甚至對於預防癌症、心血管疾病等也都相當有幫助。

(圖/今健康提供)

這樣的飲食方式起初的主要目的如名，就是降低血壓，不過隨著飲食方式調整成健康的型態，體重自然也會健康的漸漸下降，因此不少減重族群也會以得舒飲食的方式進行減重，是健康的減重方式之一，在正常的情況下每日執行也不會對身體帶來危害，雖未必每個人都能適應，但若能將其融入生活當中，是一個相當不錯的健康飲食選擇。

●得舒飲食助減肥、降血壓，營養師教你這樣吃！

在實際執行上，倪曼婷營養師進一步指出，得舒飲食主要著重在選擇並攝取足夠的全穀類、蔬果類，並搭配乳製品、瘦肉、堅果類，油脂則選擇橄欖油等好油，避免過多的豬油、炸物、餅乾、糕點等飽和脂肪與反式脂肪。

(圖/今健康提供)

建議民眾可將平常吃的白飯換成糙米、五穀米，並每餐至少搭配0.8-1碗的蔬菜，蛋白質則建議多以魚肉、雞肉等白肉或是豆製品攝取為主，若在餐與餐之間感到肚子餓時，可選擇水果、堅果等取代餅乾、蛋糕、鹹酥雞等高油、高糖的點心。

●得舒飲食非人人可吃，慢性病友先與專家討論

即便得舒飲食對人體健康有利，但也未必是人人可吃。倪曼婷營養師表示，隨各種慢性疾病及體質不同，再健康的食材也會有不適宜的情況。例

(圖/今健康提供)

如得舒飲食所建議的水果攝取量較多，對於糖尿病患者而言可能會有血糖控制不佳的情況；且也會攝取較豐富的鉀，其對於部分有高血鉀情況的腎臟疾病患者較為不利；而腸胃功能不佳者，則可能容易造成消化不良等適應上的問題；另外，許多對堅果容易過敏的民眾，自然也較不適合這樣的飲食方式。

不過倪曼婷營養師也表示，飲食是可以調整的，依照每個人的情況，飲食方式也會有所改變，因此建議民眾可先與營養師、醫師等專家進行討論後再進行，特別是身有慢性疾病的患者，如此以達健康目的。