MLB因為勞資協議談不攏，目前正面臨26年來首度封館，所有球隊都暫時無法在自由市場有所動作，所以不少球隊早在月初以前就瘋狂趕進度，持續補貨大咖球星，而豪門洋基至今完全靜悄悄，除了整理隊內球員的簽約和釋出，感覺他們完全置身事外，這讓紐約媒體痛批，認為他們困在自己設計的監獄裡。

The lockout is here and the Yankees haven’t improved at all: https://t.co/3c63EkpU8R — NY Daily News Sports (@NYDNSports) December 3, 2021

《紐約每日新聞》直接在標題寫「洋基一點改善都沒有」，並提到陣中游擊手在「wRC+」這項進攻指標只有90，只排聯盟第20名，中外野手部份也只有89，一樣排聯盟第20，捕手打擊貢獻也很低，指出這幾個位置洋基都需要大力補強，但至今都只有零星的操作，沒搶下任何自由市場大咖球星。

細數洋基目前在球隊內的操作，先從教練團開始，開除打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)、助理打擊教練皮力特(P.J. Pilittere)和三壘指導教練內文(Phil Nevin)，接著指定轉讓歐多爾(Rougned Odor)、弗雷塞(Clint Frazier)、韋德(Tyler Wade)，然後與捕手桑契斯(Gary Sanchez)、三壘手厄薛拉(Gio Urshela)續約，接著可能會簽回牛棚左投羅里格茲(Joely Rodríguez)

另外他們也沒選擇簽回克魯伯(Corey Kluber)，後者以1年合約轉投光芒，先發戰力令人擔憂，除寇爾(Gerrit Cole)外他們還需要即戰力強投，但目前大咖先發投手如薛爾瑟(Max Scherzer)、羅比雷(Robbie Ray)、高斯曼(Kevin Gausman)、史卓曼(Marcus Stroman)、辛德加(Noah Syndergaard)、韋藍德(Justin Verlander)都已確定下家。

未確定強投剩葛倫基(Zack Greinke)、羅棟(Carlos Rodon)、柯蕭(Clayton Kershaw)、簡森(Kenley Jansen)等人，打者部份洋基最需要的游擊手快被搶光，剩瑞亞(Carlos Correa)和史多瑞(Trevor Story)，其他位置有弗里曼(Freddie Freeman)、卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、席瓦伯(Kyle Schwarber)、馬丁尼茲(J.D. Martinez)和康佛托(Michael Conforto)。