民進黨9日發動全台黨公職站出街頭宣講，屏東縣長潘孟安與立委周春米一早站在雙園大橋旁大喊「四個不同意，台灣更有力」。（謝佳潾攝）

立委鍾佳濱在屏東火車站大喊「公投投不同意，縣長選鍾佳濱」後，趕到核三廠展開民主急行軍。（鍾佳濱團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

立委鍾佳濱在屏東火車站大喊「公投投不同意，縣長選鍾佳濱」後，趕到核三廠展開民主急行軍。（鍾佳濱團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

立委莊瑞雄則守在高屏大橋、屏東市區開講。（莊瑞雄團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

立委莊瑞雄則守在高屏大橋、屏東市區開講。（莊瑞雄團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

公投日倒數計時，民進黨9日發動全台黨公職站出街頭宣講，屏東縣長潘孟安與立委周春米一早站在雙園大橋旁大喊「四個不同意，台灣更有力」，立委莊瑞雄則守在高屏大橋、屏東市區開講，而立委鍾佳濱在屏東火車站大喊「公投投不同意，縣長選鍾佳濱」後，趕到核三廠展開民主急行軍。

「公投是攸關台灣未來很重要的決定！」潘孟安在宣講時指出，台灣是否要國際化、與國際接軌，12月18的公投是很重要的關鍵，所以今天所有民進黨黨公職全體一致到各大街頭、市場進行宣導，就為了要鼓勵大家18日踴躍回家、出來投票，投出讓台灣更堅定的四個不同意，台灣若不想再亂下去，就要趕快投票去，投出四個不同意，讓台灣更國際。

與潘孟安同台宣講的立委周春米也說，距離投票日不到10天，今天全國民進黨公職人員站出來，希望大家能積極熱情地站出來，這攸關台灣未來的經濟、國際、貿易、外交，與能源政策，我們要跟世界做生意、交朋友，非核家園要能永續不變，也要讓第三天然氣接收站能夠擔任能源很重要的責任，而公投是人民很重要的權利，但不要跟大選綁在一起，這樣才能清楚地表達自己的權利，所以四個公投案非常重要，請大家一起站出來。

立委莊瑞雄則守在高屏大橋、屏東市區開講，他說，今天民進黨從南到北所有的公職都站出來，呼籲大家一定要投下四個不同意，這次公投攸關個人生活與國家未來長途發展，而這次走出來果真把支持者的熱情再燃起來，在菜市場、大馬路旁都可以見到支持者幫他們加油。

「公投投不同意，縣長選鍾佳濱。」立委鍾佳濱一早在屏東火車站閃電宣講後，立即趕往恆春核三廠，展開「24小時不斷電-走出核三揮別核四」行動，從核三廠出發徒步走到東港東隆宮，他說，投下四個不同意，台灣更有力，四個不同意，台灣才能走出去，公投投不同意，台灣平安走下去。