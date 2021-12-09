《英雄聯盟》越南冠軍系列賽（VCS）冬季賽第3週比賽於上週日結束，統計前3週戰績（截至12/5），9戰全勝的地獄犬電競（CES）仍穩居排行榜第1的位置，在例行賽僅剩2週的情況下，目前已確定晉級季後賽；春季賽冠軍GAM雖然首週遭遇亂流，但隊伍狀態調整的速度很快，在接下來第2和第3週的比賽中順利拿下全勝，目前以7勝2敗的戰績，暫居排行榜第2的位置。至於LX和西貢水牛（SGB）目前則是分占排行榜第3和第4的位置。

VCS第4週賽事於本週二（12/7）展開，LX和SGB、GAM和CES，分別將在週五、週日再度交手，比賽精彩可期，相關分析如下：

12/10（五）20:00 LX戰隊 @ 西貢水牛

推薦：正確比數2：1（LX戰隊勝）

上週收獲2勝1敗的LX，本週與SGB再次碰頭，兩隊前一次交手（11/26）LX上演讓1追2的戲碼，第1局雙方鏖戰逾34分鐘，由於LX在比賽的前期未能拉大領先差距，反而讓SGB下路Arrietty的「燼」有機會在後期發育大招，最終搶下第1局勝利，Arrietty個人也打出10／0／14（擊殺數／死亡數／助攻數）的精彩表現；不過隨後LX重新調整戰術，從第2局開始，LX打野Killerqueen挺身而出，帶起比賽節奏，與中路Blazes及下路Vit三人合力在比賽中拉開領先優勢，最終幫助隊伍第2局以25：15、第3局21：4的比數（擊殺數），連拿2局取得比賽勝利，Killerqueen個人也打出第2局6／2／15、第3局11／1／9的成績。本場比賽，看好整體實力平均、本季發揮穩定的LX能拿下勝利；不過，SGB的下路無論是Arrietty或是替補選手Shogun，兩人都具有相當的破壞力，相信也不會輕易讓LX以直落2輕鬆拿下比賽勝利，推薦正確比數2：1（LX勝）。

12/12（日）20:00 GAM電競 @ 地獄犬電競

推薦：大2.5（局）勝

目前收獲7連勝的GAM，本週對上9戰全勝的CES（截至12/5），兩隊距離上一次交手（11/17）相隔已有近一個月，前次交手GAM雖然以1：2落敗，不過賽季初由打野Levi一人獨撐大局的窘境，隨著中路Kati及下路Divkid手感逐漸回溫（兩人的KDA拉升至4.0以上的水準），三人通力合作使得GAM整體的表現漸入佳境，越打越好，從比賽第2週開始便未嘗敗績。另一方面，GAM本場比賽的對手CES，陣中5名選手都有不錯的實力，不僅有優秀的打野EGO，更有中路Yado及下路Artemis兩人出色的表現，成為CES連勝的重要關鍵，其中Artemis平均每局7.2個擊殺數（Kills）更是VCS的「擊殺王」，而Yado雖然擊殺數不高（平均3.6個），但平均每局可貢獻8.8個助攻數，助攻能力在VCS的中路選手中最好。本場比賽，雙方勢均力敵，有機會打滿3局，推薦大2.5（局）勝。