港星杜汶澤來台生活超過一年，過去憑電影《無間道》、《頭文字D》聞名的他，上(11)月在在手臂刺上大片的海浪圖騰，高喊「我是港裔台灣人」，(7)日則從皮夾曬出大疊千元鈔票及健保卡，種種高調舉動被批評浮誇，昨(8)日他霸氣回應：「不跪在地上舔，也可以過得很好！」
杜汶澤昨(8)日在臉書發文寫道：「如果有人覺得我在台灣生活很浮誇，那只是因為你太年輕！」他不改大嘴風格回嗆，「你是新來的嗎？我拍完無間道之後一直這樣，差別在於那些年我是炫富，現在我是正確地示範如何挺起胸堂不跪在地上舔也可以過得很好！」展示了他對台灣生活方式的強烈認同感。
杜汶澤語重心長有所感地表示，現在在台灣做生意，認識了很多朋友，也是做生意的，很多都很有錢，「但關鍵是他們都很愛台灣，不會為了利益出賣自己國家、自己的尊嚴。」他強調：「但這叫本事！」也反映了一年多前他為什麼選擇移居台灣的根本原因。
杜汶澤意有所指在臉書暗罵某些他看不慣的同行，並照例感性結語，「說實話真的覺得很感恩，感謝過去七年來支持我的觀眾和顧客，令我不用老得太難堪⋯⋯」引來數萬認同他想法的網友按讚。
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