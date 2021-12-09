港星杜汶澤來台生活超過一年，過去憑電影《無間道》、《頭文字D》聞名的他，上(11)月在在手臂刺上大片的海浪圖騰，高喊「我是港裔台灣人」，(7)日則從皮夾曬出大疊千元鈔票及健保卡，種種高調舉動被批評浮誇，昨(8)日他霸氣回應：「不跪在地上舔，也可以過得很好！」

杜汶澤昨(8)日在臉書發文寫道：「如果有人覺得我在台灣生活很浮誇，那只是因為你太年輕！」他不改大嘴風格回嗆，「你是新來的嗎？我拍完無間道之後一直這樣，差別在於那些年我是炫富，現在我是正確地示範如何挺起胸堂不跪在地上舔也可以過得很好！」展示了他對台灣生活方式的強烈認同感。

杜汶澤來台生活舉止高調曾被人酸浮誇。（圖／臉書@杜汶澤）

杜汶澤語重心長有所感地表示，現在在台灣做生意，認識了很多朋友，也是做生意的，很多都很有錢，「但關鍵是他們都很愛台灣，不會為了利益出賣自己國家、自己的尊嚴。」他強調：「但這叫本事！」也反映了一年多前他為什麼選擇移居台灣的根本原因。

杜汶澤說自己是是正確地示範如何挺起胸堂不跪在地上舔也可以過得很好。（圖／臉書@杜汶澤）

杜汶澤意有所指在臉書暗罵某些他看不慣的同行，並照例感性結語，「說實話真的覺得很感恩，感謝過去七年來支持我的觀眾和顧客，令我不用老得太難堪⋯⋯」引來數萬認同他想法的網友按讚。