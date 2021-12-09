延宕一年，反毒公益電影《脫癮而出》，將在12月12日於台北總督戲院舉行台北場特映會，當日預計出席演員有周嘉麗、王燦、梁佑南、張世賢，以及新生代演員謝于婷、杜韋立等人。

《脫癮而出》電影導演華慧瑩積極從事公益，在籌劃拍攝期間，尋找各界資源與贊助廠商，她身兼製片、編劇、導演，也邀請95歲的書法大師父親華洪烈提字。

華慧瑩表示，做公益是大家的事，不要小看個人的微薄之力，聚沙成塔終成大事。因此，為了讓愛與善念持續，藉著這次特映會，華慧瑩特別邀請中小企業共襄盛舉，包括摩曲數位影音公司、聚德富、鼎王鍋具、權益國際專利商標、麗新團體服、緻宏食品、極膳草本餐廳、安諾生計、璣園精油、金安德森、嘟嘟家蜂蜜、豆穌朋…等，讓特映會現場變身嘉年華，讓來參與的民眾能用不一樣的方式反毒挺公益。

電影《脫癮而出》，描述一名彩妝大師（王燦 飾），因為家庭因素，於成名過後染上毒癮，在母親（周嘉麗 飾）陪伴與感化，最後重新振作，脫癮而出。

華慧瑩擅長處理人與人之間的情感，刻劃劇中母子情誼感人肺腑。之前曾觀看過的觀眾表示，一定要記得帶面紙進戲院。此外，值得一提的是，新生代演員謝于婷在本片有不錯的表現，第一次上大螢幕就交出亮麗的成績單。

華慧瑩編導的公益電影《脫癮而出》台北特映會，邀請各位看電影，挺公益，12月12日（日）上午10：00入場，10：20放映，地點為總督數位影城首督廳，台北市松山區長安東路二段219號二樓（捷運南京復興站5號出口），優惠票價為每張200元。