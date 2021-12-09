初步研究顯示現行疫苗對Omicron具有一定保護力，且美國兩黨就提高債務上限達成協議，激勵股市重拾漲勢，富蘭克林證券投顧建議，2022年第一季可採取「TIGER策略」，即「Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動」，多元網羅投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會（Fed）11月起縮減購債，美國經濟數據及企業財報頻傳利多，全球股市11月中再創歷史新高，但Fed褐皮書及主席鮑爾強化通膨風險、變種病毒Omicron蔓延，擾動盤勢震盪。累計第四季以來全球股市上漲5.30％，科技、消費耐久財、原物料及房地產類股漲勢領先，新興市場多國率先升息對抗通膨、大陸科網股財報疲弱和恒大地產債信風暴籠罩，壓抑新興股市下跌1.19％。

美國10年期公債殖利率先升後降、幾近持平於1.47％，美元指數上漲2.27％，富時波灣債上漲0.40％，優於新興美元債下跌0.14％，及美國高收益債上漲0.08％表現。

富蘭克林證券投顧指出，2022年第一季聚焦關鍵三項議題，即變種病毒Omicron、通膨及聯準會政策，著眼全球各國已累積歷經年餘的抗疫經驗，透過有限度的防疫措施和施打疫苗應能避免疫情擴散，變種病毒Omicron可能遞延復甦時程但不至於改變復甦方向。

2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，建議對風險性資產維持偏多操作。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，面臨市場波動加大、寬鬆貨幣政策漸進式退場及許多資產價格評價並不便宜的投資環境，保持靈活彈性的資產配置策略，持續在不同資產類別及產業中發掘獲利機會。

現階段在金融、公用事業及健康醫療等產業找到提供具吸引力的股利並且股利有持續成長機會的標的，債券部位則略為增加投資級債及短天期公債部位以防範市場波動，看好經濟復甦將持續支持高收益債基本面的投資吸引力。