迎戰1218四大公投，蔡政府近期對外一再宣稱，中油天然氣第三接收站沒有蓋在藻礁上，但近日曝光的照片直接打臉，棧橋橋墩直接插在藻礁上，民眾黨今日痛批，原來蔡總統的藻礁永存就是把藻礁殺死，在人民記憶裡永存。

民眾黨表示，經濟部次長曾文生日前坦承三接工程破壞0.4公頃藻礁，行政院長蘇貞昌卻駁斥假消息，強辯「（棧橋）是在礁石上，不是藻礁上」，王美花部長不敢正面回應僅稱「目前方案對生態影響最小」，然而藻礁受損是鐵錚錚的事實，蔡政府徹頭徹尾就是騙子政府。

民眾黨指出，根據中油明年度預算書，2021年至2030年編列了521.9億元的三接二期投資計畫預算，未來將在工業港蓋第二座碼頭、外海填21公頃，興建6座儲槽和氣化設施，明顯與政府強調的「不填海、不浚挖」承諾背道而馳。

民眾黨批評，執政黨用話術欺瞞人民，用缺電、空污恐嚇民眾，但珍愛藻礁公投並非反對三接而是反對錯誤選址，蔡政府卻不願召開聽證會釐清爭點、審慎思考其他替代方案。可以預見的是，藻礁公投如果沒過關，中油就可以繼續填海，破壞更大面積的藻礁，讓三接破壞藻礁不僅是過去式、現在式，更可能會是未來式。

民眾黨表示，蔡總統曾經承諾「藻礁永存」，執政後卻粗暴破壞千年藻礁生態，更為了面子，不顧事實睜眼說瞎話。12月18日，請大家用手中的一票為藻礁發聲，別讓蔡政府「頭過身就過」，繼續填海破壞珍貴的藻礁生態。