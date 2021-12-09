YouTuber蕾菈（Lyla）是中東混血兒，升格當媽還是有火辣好身材，她近日找來烏克蘭美女佳娜一起拍片，兩人互穿對方的衣服，讓網友看得大飽眼福。

蕾菈推出與各大女網紅交換穿搭的影片企畫，最近邀請在台留學的烏克蘭正妹佳娜一同合作，她的身高170cm、體重47kg，模特兒身材根本是行走的衣架子，都能把蕾菈的衣服穿得更性感、漂亮，尤其是裸膚色的鏤空兩件式套裝和黑色深V褲裝，前者僅遮住重點部位，深色內衣褲若隱若現，非常適合去海邊度假，佳娜很喜歡這套，後者屬於夜店戰袍，正面開V到肚子，隱約露出渾圓雙球，轉身又辣露無瑕美背，褲裝設計平衡掉過多的性感，辣得很有氣勢。

蕾菈也不遑多讓，她穿著佳娜的黑色短版露背上衣及杏色寬鬆長褲，只要一舉起手就會看到渾圓的南半球，佳娜跟蕾菈提醒這件不能穿內衣，等於裡面全空狀態，一轉身再露漂亮背部，蕾菈的脊椎文字刺青當場秀出來，若隱若現的美感贏得反骨男孩工作室的男員工佳評。

值得一提的是，當佳娜走到工作室遇到培根，忽然驚吐：「你像我以前的男朋友」當眾向男方告白是她的菜，讓蕾菈、酷炫都感到不可置信，事後培根在IG開心地發文：「佳娜說我長得像她前男友，沒關係剛好我也單身，不如…」粉絲不禁笑虧培根的春天終於要來了。