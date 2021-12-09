特斯拉的新創舉又惹爭議，美國國家公路交通安全局（NHTSA）將調查旗下軟體有分散司機注意力的安全隱憂，該軟體允許駕駛在車輛行時在儀表板的螢幕上玩遊戲，特斯拉雖會跳出警告訊息，但無法確實限制駕駛的行動，進而出現安全疑慮。

綜合外媒報導，NHTSA近日發出聲明表示，「我們意識到司機們的擔憂，正與製造商討論這一項功能，美國的車輛安全法禁止銷售商銷售存在缺陷，甚至對安全性有不合理風險的汽車。」

報導指出，多年來，特斯拉一直在旗下電動車的觸控螢幕上提供遊戲功能，今年夏天還增加紙牌遊戲和另外兩種可以由駕駛或副駕駛玩的遊戲，但事後卻引發關於安全性的擔憂，質疑可能會分散駕駛的注意力。原先特斯拉的觸控遊戲只能在停車狀態才能使用，但目前可在行駛過程中使用。

事實上，特斯拉在遊戲開始前會跳出公告，「遊戲適合所有人玩，但在行駛中遊戲僅供乘客使用」，系統雖要求必須要由乘客來玩遊戲，但在實務上並沒辦法限制駕駛玩遊戲。

此外，特斯拉不只遊戲功能存在安全隱憂，公司主打的自動輔助駕駛（Autopilot）技術也被認為未臻成熟，並不能確保每位駕駛都依照特斯拉規定，在啟用自動駕駛時仍抓穩方向盤、直視前方，數據顯示，自2016年以來，至少發生12起交通事故，都與自動駕駛有關。