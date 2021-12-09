消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）周三公布，上周美國抵押貸款申請指數上揚2%，扭轉前一周的下跌7.2%。30年期固定抵押貸款利率為3.3%，略高於前一周的3.31%。

2.美國勞工部公布「職缺及勞動力流動調查」（JOLTS）報告，美國10月職缺較9月增加43.1萬個，達到1103.3萬個，超出市場預期的1047萬個，並創下史上次高記錄，僅次於7月份創下的1110萬個。10月職缺率為6.9%，較9月（6.7%）上揚。10月招聘人數較9月減少8.2萬人，為650萬人，整體雇用率為4.4%，與9月持平。數據顯示美國職缺數大增，但招聘人數減少，顯示其勞動力吃緊的問題持續惡化。

3.市場對Omicron新冠變種病毒的擔憂持續降溫，周三具避險概念的美元走軟，ICE美元指數尾盤下跌0.4%，報95.854。在風險偏好帶動下，澳元兌美元連漲第三天，尾盤漲0.8%，報0.7177美元。加拿大央行維持利率不變，加元兌美元持平。英國預告將收緊防疫措施，英鎊兌美元微跌0.05%。

4.美國汽油與餾分油庫存連續第二周增加，顯示Omicron變種病毒可能導致用油需求轉弱，但交易商仍然看好Omicron病毒的衝擊可能不像預期那麼嚴重，周三紐約期油收漲31美分或0.43%，為每桶72.36美元。倫敦布蘭特期油收漲38美分或0.5%，為每桶75.82美元。

5.市場觀望聯準會的政策動向，美國公債殖利率幾近持平，在缺乏明確方向帶動下，周三紐約期金收漲80美分或不到0.1%，為每盎司1785.5美元，盤中最高升至1794.3美元。銀價漲0.2%，為每盎司22.42美元。鉑金漲0.2%，為每盎司935.58美元。鈀金跌0.1%，為每盎司1850.67美元。