又有一檔抽中可望大賺11萬元的股票要開始抽籤了！半導體設備材料化學大廠上品(4770)將於10日至14日公開申購，16日辦理公開抽籤，承銷價為166元，以8日興櫃交易均價276.86元計算，抽中一張潛在獲利高達11萬元，可望為年終獎金增色不少。

上品的初次上市股票承銷案是採80%競價拍賣以及20%公開申購方式辦理，有1970張將自明(10）日起進行公開申購，申購截止日至下周二(14日)，16日辦理公開抽籤，申購承銷價為166元，預計22日掛牌上市。

上品主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕滲透性強的化學液於生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，應用於半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠、石化廠、面板及太陽能廠，並取得國內外多項專利，自製率高且符合國際多項認證，獲得國內外半導體供應鏈及電子化學品製造商之信賴，建立長期穩固的合作關係。

2021年前3季上品營收為26.98億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，前3季EPS達9.85元，8日興櫃交易均價276.86元，今(9日)開盤價則來到281元，中籤戶潛在獲利11萬元，參與申購者記得在14日截止日前帳戶保留166070元的金額，才符合抽籤資格。