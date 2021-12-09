教召明年起試行「1年1召、1次14天」。新制教召選員以「後退先用」、8年內退伍的後備軍人為原則，約1萬5000人。其餘舊制教召仍維持5至7天訓期，約9萬7000人，預估明年新舊制教召並 行可施訓11萬人。

國防部上午線上記者會，再度宣導教召新制。另國防部今年後備部隊解除編管從退伍8年放寬至12年，因此將退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官以上幹部納入選訓，教召次數仍按現 行規定最多4次，並未增加。

在新制教召的訓練方面，行軍、打靶、戰鬥教練樣樣來。第一周著重「射擊訓練」，時數由12小時增至28小時。其中手槍射擊發數從15發增至35發、步槍從21發增至45發、機槍從33發增至6 9發、迫砲從17發增至34發。

第二周則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。舊制時數為12小時、新制為56小時，增加44小時。