華航九度蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》「北亞最佳航空」 ，同時獲得航空乘客體驗協會（APEX）「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎，全球僅22家航空公司上榜，華航連五年獲得。

華航追求卓越服務未因疫情停歇，今年底引進最新環保客機A321neo，全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫，寬敞舒適的客艙內裝，升級全平躺豪華商務艙，配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。737-800機隊Fantasy Sky 無線影音娛樂系統也全新上線試營運，明年正式啟用。

華航全力推展防疫措施，試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等；配合機場設施，逐步啟用部份場站人臉辨識自助登機；優化華航防疫數位服務，推廣旅客使用電子化健康聲明書，網站增設「防疫安心GO專區」，整合訂房、訂車及醫院檢測等訊息；同時配合台灣規劃的「健康資訊數位證明平台」，檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄，讓旅客享受兼顧安全與便利的旅行體驗。