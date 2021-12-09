搶購年底最後一檔雙12電商購物節，各大電商PChome、蝦皮、momo紛紛祭出雙12活動，雖然回饋力道可能不如雙11，可趁優惠檔期補買遺珠之憾，聰明省下消費省荷包；而將近年末，各家銀行也陸續公布新一年度的信用卡權益，下半年網購神卡搭配年末電商雙12購物節活動，消費者可多看多比較，精打細算選出最適合網購神卡。

其中，中國信託英雄聯名卡，在指定電商平台及數位通路都有特別優惠，最高享10％現金回饋最受網購消費者親睞，不過多了一筆當月於指定電商需滿5000元的門檻。玉山UBear卡的優惠大致上無變動，享有網購3.8％、影音娛樂12％的高優惠，另還多增加橘子支付於指定通路消費最高享5％現金回饋。國泰世華CUBE卡是下半年推出的新卡，3種權益方案年底前可以天天切換。「玩數位」的權益方案包含網購平台、數位串流等享3％無上限，而美食外送平台、叫車平台同樣享3％回饋，無須審核消費期間亦無回饋門檻限制，回饋相對較有彈性。

Money101總經理朱本傑指出，消費者辦卡目的傾向越趨鮮明，台灣物價持續上漲，薪水成長幅度都快追不上，透過各種辦卡回饋以及搭上購物節，刷卡將省下2～10％左右的現金回饋，將也是追物價上漲幅度的方法之一。

雙12除了美妝、家電、生活用品下殺折扣外，PChome更瞄準國旅商機，推出泡湯下殺44折，全館消費滿額抽露營遊，且優惠延長至12／13，各大銀行信用卡單筆消費滿額送折抵金，活動期限最長延展到12／31止，其中，花旗PChome聯名卡不僅筆筆最高享6％回饋，在12／13前，單筆消費滿10000送500P幣，12／31前分期消費金額享4％回饋，新戶核卡後首30天內，最高回饋11％。

蝦皮購物這次玩法也不遑多讓，免運再添加碼購物金最吸睛，一次送十張免運券。其中一張0元即享免運，但是要注意，這張優惠券只有在12/12當天00：00～00：15才有0元免運；其他九張則是全站99元免運，12/12全日可使用。另外，加碼購物金一張表格鬧鈴設定起來，搶優惠大省荷包。

除了現金回饋外，更與速食業者攜手創熱潮，開出優惠時段，從12/12當天00：00起，整點可搶購麥當勞餐點最低1元起，星巴克最低8折起。

而momo購物網雙12年終盛會推出「$12清空購物車」相當特別，在12/1～12/11期間先將想要購入的商品放進購物車，並於12/12當日結帳並登記抽獎，即有機會抽中用$12獲得當天訂單。搭配momo聯名卡除單筆滿2000元送200元外，另限時加碼最高回饋10％，新戶申辦期間至12/31止，首刷還有機會抽中Dyson吹風機。