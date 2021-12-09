高雄小港分局高松所所長朱家宏日前與同仁到轄內超商，加強110視訊報案宣導時，看到一男子行為鬼祟，還發現腳有注射針頭的血漬，直覺有異將人攔下，果然發現他因毒品案遭通緝中，雖然該男子不配合並放話說要撂人來，但警方也不是被嚇大的，除了將人逮捕還在他的租屋處查獲毒品，訊後依法送辦。

小港分局高松派出所所長朱家宏與同仁於5日執行巡邏勤務，並針對所轄超商宣導110視訊報案系統宣導，到松和路超商前宣導時，與一名從套房樓走出來的男子擦身而過，該男子見警神色慌張、刻意閃避，讓過去曾查緝多件毒品案件的朱家宏直覺有異，甚至觀察到，腳有類似注射針頭的血漬，立刻將人攔下盤查，果真發現這名劉姓男子是12月初遭台南地院通緝的毒品通緝犯，立刻將人逮捕。

而劉男還很不配合，拒絕附帶搜索，還嗆說要打電話撂人來，不過警方也回敬：「你打！」，最後眼看逃不過，只好乖乖配合，並到超商旁他所承租的套房執行搜索，果然在內查獲2小包海洛因、安非他命等毒品及安非他命吸食用玻璃球管等證物，訊後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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