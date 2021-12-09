高雄農村社區將讓民眾在寒冷冬天，感受農村的專屬熱情。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局主辦的「農村再生嘉年華」，本周六將於高雄大遠百1F廣場登場，現場邀集南台灣農村再生社區齊聚一堂，展示各式各樣文創商品、農漁牧產品，更網羅各社區特色讓民眾DIY體驗遊玩，玩樂之餘，還可憑5張發票抽大獎，好康送到完。

疫後新生活，高雄特色農村活動不停歇，12月11日將迎來「農村再生嘉年華」，邀集南台灣農村再生社區齊聚一堂，展現農村獨特魅力；12月17日至20日於高雄展覽館舉辦的高雄國際旅展，高雄市一日農夫為民眾報好康，從團體遊程的量身訂做至特色農村體驗等，現場報名還有農村好禮贈送。

本周六登場的「農村再生嘉年華」將於高雄大遠百1F廣場設置近40攤之特色小農市集，廣邀台南、高雄、屏東、澎湖、金門等地優質農村社區一起共襄盛舉，提供各式各樣的文創商品、農漁牧產品供民眾選購，更網羅各社區特色DIY可以體驗遊玩，玩樂之餘還能做公益，捐5張發票即可兌換100元園遊券及抽獎券，抽Apple iPad等大獎。

另高雄一日農夫於高雄國際旅展中，帶來冬季限定遊程，搭配美濃白玉蘿蔔與澄蜜香番茄季開跑，12月26日的「高雄一日農夫體驗趣－秋收之季」手把手教民眾搗客家麻糬，手採最當季的澄蜜香番茄，旗山糖廠社區則推出隱藏版預約遊程，吃貨專屬的桂圓黑糖糕或搭上最夯的魷魚遊戲中的椪糖DIY，體力專屬的下田採果及農事體驗等，圓富社區的山澗八里活動及阿嬤咖啡館，高雄農村社區將讓民眾在寒冷冬天，感受農村的專屬熱情。

高雄市農業局長張清榮表示，農村再生嘉年華相當於農村的小型成果展，而高雄農村社區於今年表現亮眼，在全國金牌農村競賽中，由永安新港社區取得金牌殊榮，位於旗山的糖廠社區則抱回優等獎項，展現高雄農村的無窮潛力。

高雄國際旅展中，農業局也持續推廣高雄農村的相關遊程，透過「一日農夫體驗趣」帶民眾暢遊農村社區，進行有趣的農事體驗，深植對農村的美好印象，甚至轉化為日後支持在地物產的契機，讓高雄農村能持續被看見。