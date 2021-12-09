新北市永和區瓦磘溝大排8日發現一具無頭人彘浮屍，經警方追緝，查出為54歲符姓男子不滿父親長期毆打失智的母親才殺人。據了解，警方8日晚間10時許前往符男住處將其逮捕時，符男的母親臉上滿是驚慌的神情，讓警方看了不忍。

回顧此案，8日上午有民眾發現永和區的瓦磘溝大排飄著一具浮屍，經報警處理後，警消立刻趕往現場將遺體打撈上岸，發現為一具男性遺體，但四肢、頭部均遭利刃切割，僅剩三分之一的腿部，下身著內褲。

警方旋即成立專案小組，沿著瓦磘溝附近擴大調閱監視器畫面，尋找涉案的人車，經不眠不休的調查，發現住永和的54歲符姓男子涉嫌重大，同日晚間10時許警方帶著檢方簽核的拘票前往符男居住的住處逮人。

據了解，警方上門逮捕符嫌時，失智的符母見到大批員警感到相當害怕與錯愕，臉上滿是驚慌的神情，讓現場的警方感到十分不捨，目前社會局已安排志工介入關心。

初步了解，符男坦承殺父，供稱不滿父親長期家暴失智的母親，才痛下殺手。警方目前正在訊問符嫌作案過程等細節，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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