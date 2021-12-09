國防部公布明年形象月曆。國防部提供

國防部於9日上午發布民國111年國軍形象月曆，文宣心戰處處長樓偉傑少將表示，國軍在面對共軍的軍事威脅下，每一位官兵都戮力在戰訓本務，就如同國防部邱部長期勉官兵同島一命、我死國生的信念。因此111年我們決定以「守護」為主題，用簡單的兩個字，傳達每一位官兵從軍的初衷，不論面對如何嚴峻的環境，國軍官兵守護國家、守護國人的承諾永不改變。為了呼應主題，封面將今年國慶CH-47的巨幅國旗結合中央山脈，象徵國軍官兵自許如護國神山，巍巍屹立的守護這片土地。下方的三個1，除表達民國111年，結合勇鷹、八輪甲車、塔江軍艦，表達第一等的國防自主成果、第一等的國軍戰力、以及官兵給與國人第一等的守護。

今年月曆圖像部分，採取「類海報」的合成模式，希望呈現出如電影海報般的風格。共規劃「傲氣飛鷹」、「過年好 過好年」、「榮耀印記」、「汗衛國土」、「Super 我們」、「勇敢向前」、「心護國安」、「Every Dad Is a good Dad」、「艦功立業」、「堅韌團結」、「戰志昂揚」、「我一定行」等12個月份子題，1-12月份每個月份的圖片都很精彩，有濃濃國軍的味道，就是守護的味道，也是安心的味道，軍民同心的味道。

樓偉傑指出，今年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，而我們堅定的信念與軍人志節，是中華民國國軍光榮的傳統。