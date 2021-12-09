質詢一半突喊「不自殺聲明」 葉毓蘭：國安體系的學生提醒我要小心

林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案，扯出綠營網軍疑雲，立法院司法及法制委員會今（9）日邀請法務部、國安局等部會針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行報告，國民黨立委葉毓蘭質詢時，就說「我們台灣居然因為網軍非常恐怖，我們大家就如此害怕嗎？」並喊出不自殺聲明，說「如果我不測的話，一定是網軍們的後台老闆來進行的！」

葉毓蘭今（9）日質詢網軍相關內容時表示，網軍問題的嚴重性、複雜性遠超過大家所想，且受害者遍布藍綠，除了民進黨立委陳亭妃曾說過受到網軍霸凌，副總統賴清德曾在民進黨總統初選時公開喊話相關內容等，包括WHO秘書長譚德塞也曾指遭台灣網軍攻擊，前外交官蘇啟誠事件也是網軍造成的憾事。

葉毓蘭說，她排這樣的議程不是要針對個案關說或施壓，但從特殊個案中可以看到許多貓膩，且只要有相關新聞報導就會加深人民恐懼，連高嘉瑜、我的同事受到的傷害，都不能夠獲得司法、檢調警的保障，更難去想像還有多少受到網軍誹謗或是傷害的人能夠獲得的保障。

葉毓蘭透露，因為持續關注林秉樞案，她在國安體系的學生已經告訴她要保護自己，要她一定要小心一點，該學生也直言，民進黨已經大聲講沒有錢養網軍，「這個金流，很抱歉，都不會是真名！」絕對從頭到尾都找不到會有林秉樞這個名字。

葉毓蘭表示，除了大家關心她的安危外，她也看到很認真追這個案子的媒體人黃揚明因為壓力很大在節目上爆哭，直呼「這是什麼世界啊？我們台灣居然因為網軍非常恐怖，我們大家就如此害怕嗎？」並直接在委員會中公開喊話「我不會自殺的，如果我有不測的話，一定是網軍們的後台老闆來進行的。」

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