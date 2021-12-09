蘇治芬8日在臉書評論台中市第二選區立委補選牽扯「雲林張家」，雲林縣政府新聞處長羅楚東回應蘇興趣若是搞選舉，去黨中央上班較適才適所。（翻攝蘇治芬臉書）

蘇治芬10月23日評論對陳柏惟遭罷免的看法也影射雲林張家，羅楚東回應「連結果出爐也要硬扯到張縣長，這種行為真的令人匪夷所思，也請適可而止。」（翻攝蘇治芬臉書）

針對立法委員蘇治芬8日評論台中市第二選區立委補選，在臉書po文牽扯「雲林張家」，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，只想專心做好縣政的張縣長，卻老是被這位民意代表惡意中傷，真的是滿無奈的，如果蘇治芬女士真的壓抑不了自己對操作政治與縱橫選舉的興趣，建議蘇女士到民進黨中央去任職，心無旁騖地好好發揮，比現在更適才適所。

羅楚東說，蘇治芬女士與其花一大堆時間抹黑別人，甚至斜槓到台中市第二選區補選，不如先誠實面對民進黨在萊豬進口議題上的昨是今非與雙重標準。他表示，人民選擇是否相信政治人物的標準是誠信，若誠信破產，辦再多說明會或話術都不會改變這個事實。

蘇治芬今年多在其臉書評論事件時影射「雲林張家」，包括10月23日評論對陳柏惟遭罷免的看法，羅楚東回應「蘇委員在整個罷免案過程要力挺陳柏惟是她的權利，但張縣長從未口出惡言也不曾加以評論，但蘇委員卻沒有一刻停止對張縣長的各種影射與攻訐，連結果出爐也要硬扯到張縣長，這種行為真的令人匪夷所思，也請適可而止。」

蘇治芬於9月間評論漁電共生政策並抨擊雲林縣政府，羅楚東回應「任何人都可以關心公共議題，但本於事實發言應該是基本的道理；雲林鄉親期待的是「就事論事、理性問政」的政治環境，一味的製造對立，真的不是雲林縣之福。」