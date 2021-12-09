IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)2021年11月合併營收再創新高，美系外資出具最新報告，認為欣興受惠更強勁的ABF載板售價及蘋果產品需求趨勢，看好未來獲利持續成長，對此調升2021～2023年營運預期，維持「買進」評等、目標價自320元調升至350元。

欣興股價11月底上攻229.5元新高，近期拉回212～228元區間高檔震盪，今（9）日開高後走揚3.17％至228元，惟隨後漲勢收斂、早盤維持逾0.6％漲幅。三大法人明顯偏多操作，本周迄今合計買超達7432張，其中以外資買超達7245張最多。

欣興2021年11月自結合併營收102.75億元，月增2.26％、年增達41.76％，連2月改寫新高。美系外資認為，欣興11月營收表現強勁，證明需求持續上升，以及iPhone 13的天線封裝（AiP）、MacBook系列M1 Max/Pro晶片等高階專案平均售價（ASP）趨勢更有利。

美系外資指出，近期供應鏈調查顯示蘋果iPhone維持強勁拉貨動能，且ABF載板售價優勢持續。由於更多的MacBook機種公布，顯示蘋果M系列處理器對主要由欣興提供的ABF載板需求更高，對欣興至2022年的ABF及BT載板營收成長率維持樂觀。

由於欣興今年已成為iPhone 5G天線封裝模組載板的主要供應商之一，美系外資相信具5G功能的新iPhone SE3機型將提升欣興BT載板營收，而AirPods載板設計自軟硬結合板改為系統封裝（SiP）結合軟板，長期增加整體BT載板需求，對BT載板供應商有利。

短期而言，鑑於幾個進行中的非CPU專案，美系外資預計欣興ABF載板售價將進一步上漲。中長期來看，則看好受益於PC及伺服器CPU升級、伺服器交換器交換機升級趨勢加速、車用電子及自動駕駛輔助系統（ADAS）趨勢成長及AR/VR設備的強大潛力。

美系外資相信ABF載板客戶將繼續推出具更複雜封裝技術的新晶片，將增加ABF載板消耗和ABF售價。對於BT載板，欣興目前已是天線封裝及既有產品的主要供應商，預期天線封裝及系統封裝長期將持續推動整體BT載板需求。

考量優於預期的ABF載板售價趨勢及天線封裝產品貢獻增加，美系外資將欣興2021～2023年營收預期分別調升2％、4％、1％，毛利率分別調升0.1、0.5、0.2個百分點，獲利預期分別調升3％、8％、4％，每股盈餘（EPS）估達8.35元、12.36元、16.08元。

由於中長期而言ABF載板技術升級趨勢加速，以及iPhone、MacBook、AR/VR設備等蘋果相關消費電子產品出貨量可能優於預期，美系外資持續看好欣興獲利成長，故維持「買進」評等、目標價自320元調升至350元。