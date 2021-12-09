受惠鋼筋外銷量增，且外銷價格較高，威致(2028)11月營收15.31億元，再創歷史單月新高，第四季營運也將再挑戰新高；今年前11月營收已超越歷年全年，全年營收確定創下新高，全年獲利可望同締新猷。

受惠鋼筋外銷量成長，且外銷價格較高，威致11月營收15.31億元，再創歷史新高，年增90.71%。前11月營收125.37億元，創新高，年增62.05%。

第四季為鋼筋傳統旺季，威致第四季營收將再比第三季成長並再續創單季新高，今年營收及獲利均將創下歷史新高紀錄。

威致前三季營運創新高；營收95.22億元，年增59%；毛利率16.86%，比去年同期勁揚9.63個百分點；營業利益14.09億元，歸屬於母公司業主淨利12.23億元，年增2.7倍，基本每股盈餘3.75元。

威致表示，今年以來內銷受惠電子廠有節奏地大規模擴廠、政府加速推動公共工程，整體鋼筋需求持續熱絡，目前進入傳統旺季，需求穩健，價格仍在相對高檔；外銷方面，近幾月持續有出貨至澳洲、韓國，兩地鋼價也優於內銷，對業績也有所挹注。

展望明年，公司指出，半導體大廠繼續大規模擴廠，政府持續推動公共工程，加上螺絲螺帽、機械設備需求看增，對明年鋼筋、盤元、棒鋼銷售表現持續樂觀看待。