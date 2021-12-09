高雄市1名72歲蕭姓婦人7日前往新興區1間銀行提領200萬現金，欲買20個靈骨塔位投資，行員直覺有異報警；警方趕抵得知蕭婦因禮儀公司電話行銷，指投資靈骨塔可百分百獲利，因此認為穩賺不賠砸退休金投資；警方當下「洗腦式」的教育這是傳統靈骨塔促銷手法，恐會血本無歸或引發糾紛，蕭婦才打消投資念頭！

新興分局前金分駐所警方7日下午2時許接獲七賢二路1間銀行通報，指72歲的蕭姓婦人臨櫃要領200萬現金，在關懷提問後，行員察覺婦人可能遇到投資詐騙，警員陳裕仁、蕭乃維獲報立即前往處理。

警方趕抵後，得知蕭婦日前接獲一名自稱是禮儀公司的推銷員來電，對方向蕭婦推銷靈骨塔的投資手法，只要先投資200萬元買20個塔位，後續一定會增值，之後會再協助將售出，可百分百獲利。

蕭婦聽聞後，認為是穩賺不賠的投資管道，心動下才至銀行領款，打算交付給銷售員，警方研判投資不可能百分百獲利，當場對蕭婦實施1分多鐘的機會教育，告知婦人多層次傳銷的投資易有紛爭，絕對沒有投資是穩賺不賠，提醒婦人在大筆投資前應與家人審慎討論評估再做決定。

警方苦勸及舉出多則案例之下，蕭婦終於打消領款念頭，並慶幸警方和行員的協助才保住自己的退休金。