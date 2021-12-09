2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、116人輕重傷，台鐵局認為「住友商事株式會社」所供應的列車具有瑕疵求償6.1億元，台北地方法院審結後判決駁回請求，台鐵局敗訴。可上訴。

台鐵局提告主張，「住友商事株式會社」應提供台鐵無瑕疵列車，驗收時卻未將ATP遠端監視系統等功能納入測試計畫，且列車確實有主風泵、ATP遠端監視系統等問題，導致事故發生，須賠償顧客傷亡、設備及營業損失等。

列車製造商的律師說，台鐵未善加使用ATP遠端監視系統，且台鐵系統本身會發出過多告警訊息，使調度員無法判斷是否與ATP有關，即便遠端監控正常連線，調度員恐也會忽視不理，因此ATP遠端監視系統與事故並無因果關係。

刑事部分，今年10月宜蘭地方法院認為司機員尤振仲否認犯行、未見悔意，依過失致死罪判處4年6月徒刑，時任台鐵局副處長、所長的柳燦煌與吳榮欽則獲判無罪，檢不服提上訴，目前台灣高等法院審理中。