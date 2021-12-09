時代力量立委陳椒華問法務部長蔡清祥認不認得蔡總統旁邊的人？蔡清祥稱不認識黃承國。（取自國會頻道）

立法院司法法制委員會今邀請法務部等相關單位針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專案報告備質詢。時代力量立委陳椒華問到治安問題，拿蔡英文總統與前國策顧問黃承國合照的照片問法務部長蔡清祥，認不認識黃承國？蔡清祥反問，「誰是黃承國？我認不出來。」

陳椒華拿出蔡總統與內政部長徐國勇以及黃承國在萬華青山祭的合照，問法務部，屢次都說要跟黑道宣戰，但是連總統都跟有黑道背景的政治人物站在一起，法務部要怎麼跟黑道宣戰？蔡清祥說，對於犯罪事實都要嚴辦。

陳椒華接著指著照片中的黃承國，問蔡清祥知不知道這是誰？蔡清祥說，他只認出後面是徐國勇，反問陳「誰是黃承國？我認不出來。」

陳椒華說，「這是有黑道背景的民進黨台北市黨部主委」，在一旁的民進黨立委劉世芳則更正她，「民進黨台北市黨部主委是吳怡農」，陳椒華說，「喔前任啦」，陳批評，犯罪記錄逐年上升，越來越嚴重，總統卻與黑道背景的前台北市黨部主委站一起，對犯罪宣戰要講到何時？