國道北上和美路段先是3車追撞，緊接著又發生貨車翻覆。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號北上195公里處是有名的出事路段，上午近8點發生2輛轎車和1輛小貨車，3車連環追撞車禍，造成1名駕駛受傷緊急送醫急救，上班尖峰時間，路段大塞車，拖吊車還在處理中，驚險連連，北上距離不到1公里處，又1輛中型貨車翻覆了，司機自行爬出，沒有大礙，車流嚴重回堵。

國道北上和美路段先是3車追撞，緊接著又發生貨車翻覆。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號195公里處位處彰化和美路段，接近出海口，沒到冬季，強風猛刮，駕駛高速行駛，幾乎都感到好像再飄，過去就在附近路段，發生過多起翻覆，最有名的一次載26名乘客遊覽車翻覆，被封為最危險路段。

國道北上和美路段先是3車追撞，緊接著又發生貨車翻覆。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

今天上午在上班尖峰時段，先是發生3車追撞，疑似沒有保持行車距離，駕駛失控，兩輛轎車在強風助陣的衝擊力道下，分頭甩向內側和外側護欄，車頭、車尾全撞得稀爛，小貨車也撞到凹陷，1名駕駛受傷，消防救護隊緊急送往醫院急救，沒有生命危險。

車禍造成大塞車，國道七隊處理現場，拖吊車正在進行拖吊作業，北上196公里處，又一輛中型小貨車突然失控，駛偏撞上護欄後，整車90度大翻覆，又滑行十幾公尺停在外車道和路肩上，駕駛自行爬出車外也感到不可思議，「方向盤好像被抓走，還好人沒被抓走」。

這兩起車禍，國道七隊還在調查釐清事故的原因，並儘速排除現場狀況。