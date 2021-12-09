四大公投將於12月18日投票，就在剩不到兩周的時間，藍綠高度動員之時，爆發綠委高嘉瑜遭林秉樞施暴新聞，之後再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，林秉樞案對民進黨政府有兩大衝擊，四大公投恐受影響。

游盈隆今（9日）在臉書發文表示，林案的社會關注度與討論度，在過去十天，恐怕遠超過四大公投議題，連民進黨秘書長林錫耀在昨天中常會作黨務報告時，都不得不向與會中常委和媒體澄清與說明「林秉樞不是民進黨網軍，林案也沒有影響公投和蔡英文總統支持度」，但社會大眾會相信嗎？

至於林案對四大公投有何影響？游盈隆認為，林案將導致的兩個後果：第一，林案削弱民進黨十一月以來所發動和累積的「公投動能」（Momentum）；第二，林案嚴重縮減民進黨政府急起直追的時間，而時間是當前最重要的資源，成敗的關鍵。

游盈隆稱，有人用「動機論」揣測林案的突如其來，但他不這麼認為，因為突發事件之所以是突發事件，就是那是無法操控的。林秉樞施暴案，從初步證據來看，社會此時應同情撫慰受害人，譴責泯滅人性的施暴者，並引以為戒，但真相迄今尚未大白，檢調應加快腳步辦案，讓案情早日水落石出。