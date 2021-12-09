民進黨立委范雲今日偕同民間團體召開記者會表示，行政院今年7月育兒新制上路，但為德不卒，配偶陪產假仍是0天，對此呼籲應破除職場懷孕歧視，配偶也應該要修法增加陪產假。

范雲指出，7月上路的育兒新制，將產檢假從5天提高到7天，產檢補助從10次提高到14次，但配偶仍無陪產假。懷孕不應該是單方的事情，配偶都應該要參與共同育兒。

范雲強調，生小孩需要的從來就不只有醫療導向的產檢，更多需要的是生產準備、補充孕產及親職知識，以及有配偶一起支持。因此，應將現有的「產檢假」及新增配偶的「陪產檢假」，升級成「生產準備假」，減輕家長請假壓力，

與會的生育改革行動聯盟理事長諶淑婷說，如果生育是一個家庭的大事，為什麼男性沒有辦法從配偶懷孕就開始參與、進行生產準備？現代男性不是不願負擔，而是被排除在外。

與會的台北護理健康大學護理助產及婦女健康系教授高美玲表示，實際執行許多強調伴侶合作的生產教育，實務經驗顯示，孕產婦若有配偶陪伴產檢及產前準備，對育兒雙方共同迎接新生命，非常有幫助。

范雲表示，《性別工作法》既然要修法，就不該只做半套，配偶也應有7天陪產檢假，也該比照補助孕產婦多2天產檢假的薪資，讓配偶2天陪產檢假也有薪資補助。據估算，補助費每年只需4億，對政府而言並非難事。