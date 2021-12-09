民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，扯出綠營網軍鬥爭等案外案，備受關注。媒體人黃揚明曾爆料林的黑歷史，昨(8日)在節目中曝光收到民眾謝謝他勇敢接露真相的訊息，忍不住落淚地說，「為什麼是我要負責爆料，可是我看到這樣簡訊，我就是希望能夠幫這個社會一點點。」不少網友則是在相關新聞報導留言寫下，「加油！謝謝」、「希望爆料能查出些什麼，網軍文化真的需要整頓」。

黃揚明昨在《新聞大白話》中表示，這一次事情，有很多網友提供資訊，大家就是看不下去，大家就是想要幫高嘉瑜、給這個社會一點點公道溫暖，我能做的很有限，那到現在你說沒有壓力是騙人的，「一定有壓力，但是我們能夠做的事情很少，我們對抗的是一個國家、政府、政黨，後面還有很多很多很難查到的東西」。

黃揚明直言，「你不要期待我每天都有爆料，差不多了」；他在節目中秀出一段民眾私訊內容，對方寫下「您好，我很認真追高嘉瑜的新聞，感謝你勇敢接露真相！我真的很氣，邊看邊哭，高嘉瑜超級可憐T_T」。此時黃揚落淚地說，「我看到這樣的簡訊我很難過，為什麼是我，台灣有那麼多媒體，為什麼是我要負責爆料，可是我看到這樣簡訊，我就是希望能夠幫這個社會一點點。」

對此有網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》的相關新聞底下留言表示，「支持你」、「有道德良知的媒體、檢調加油」、「網軍只會網路上嘴砲，不是黑道，沒膽子做什麼大事」、「人民看很清，只是懶得理 」、「支持你說出真相」、「現代政治迫害」。

另外，黃揚明昨晚在臉書表示，很抱歉在節目中失態了，收到非常多網友的私訊以及加油，「我不需要加油，我只需要睡眠」；他說，當時的失態只是有感而發，因為最近有些同業、過去的採訪對象，對他現在的所作所為並不認同，甚至認為是蹭新聞事件聲量、故意藉此多上通告、賺取名聲及利益，或稱他是「假中立」，其實是深藍云云。他也再次謝謝所有願意支持他的人，自己還是一樣有證據就繼續寫，也希望善的循環能持續。

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