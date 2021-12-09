台東縣鹿野鄉1處民宅有詐騙集團活動，機房隱身在樹林農舍，台東縣警察局關山分局7日會同相關單位攻堅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿野鄉1處民宅有詐騙集團活動，機房隱身在樹林農舍，台東縣警察局關山分局7日會同相關單位攻堅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

詐騙機房隱身樹林農舍(台東縣警局提供)

台東縣警察局關山分局日前接獲線報指稱，台東縣鹿野鄉1處民宅有詐騙集團活動，機房隱身在樹林農舍，7日與相闗單位合作派出大批武裝警力攻堅，一舉逮捕鄭姓男子等16名嫌犯，其中1人為詐欺通緝犯，全案依組織犯罪及加重詐欺等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

大批警力部隊持槍穿梭在樹林間，抵達目標農舍後架上梯子攻堅2樓破門而入，控制各角落，屋內的嫌犯無處可逃。關山警察分局日前接獲線報指稱「鹿野地區疑似有詐騙集團活動」，分局長余中義立即責成偵查隊組成專案小組，案經偵查隊前往實地勘查及蒐證，充分掌握該農舍地形地物及確認機房所在位置後，旋即報請台東地方檢察署指揮偵辦，並獲台東地方法院核准搜索票。

台東地方檢察署9日表示，檢察官林永指揮台東縣警察局關山分局、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊第三隊及刑事警察局局除暴特勤隊，偵辦鄭姓男子等人涉嫌從事電話詐騙等案件，於7日14時在座落鹿野鄉瑞景路1處獨棟民宅執行搜索，並當場逮捕鄭姓男子等16人，經偵訊後，認有串證、滅證及反覆實施之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見，迄9日8時止，已裁定羈押禁見11人。

此次行動共斬獲詐騙集團共16名嫌疑人，現場查扣智慧型手機40支、液晶電視螢幕1台、平板電腦3台、監視器、連接線及自用小客車、滅證使用鐵錘5支、sim卡45張等犯罪工具；犯嫌中還有1人為詐欺通緝犯，前案未了又再度犯案。

據了解，此案是假冒中國大陸公安名義，向被害人謊稱其涉及金融洗錢等刑案，藉此詐騙中國人士，全案依組織犯罪及加重詐欺等罪嫌移送台東地檢署偵辦。