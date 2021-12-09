台北今晚到明天(10日)天氣有變化，中央氣象局表示，受東北風影響，今晚到明天北部雲量稍增，大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區仍天氣穩定，接著周日(12日)入夜後東北季風增強，下周一、二(13、14日)冷空氣影響，氣溫下降，北台灣高溫從23度降到19度，低溫從18度降至16度，最冷時間點落在下周二清晨，中部以北降到15度，空曠地區下探14度。

氣象局預報員劉宇其表示，受到北方大陸高壓東移影響，為台灣帶來東北風，今晚到明天天氣稍有變化，東半部、大台北雲量增多，有局部短暫雨，桃園以南則天氣穩定。

劉宇其表示，今天到周日(12日)沒有冷空氣影響，全台天氣較溫暖，北部22至23度、中南部25度，周日晚間東北季風增強，下周一、二(13、14日)氣溫明顯下降，北台灣整天20度以下，中南部早晚冷，日夜溫差大，這波冷空氣最冷時間點在下周二(14日)清晨，中部以北、宜蘭降到15至16度，部分空曠地區下探14度，南部、花東約17度，直到下周三(15日)白天冷空氣才逐漸減弱。

降雨方面，劉宇其表示，下周一至下周二（13至14日）東北季風影響，北部及東半部雲量增多，有局部短暫雨，其他地區仍多雲到晴。