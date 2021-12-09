國圖自2012年起於海外設立「台灣漢學資源中心」，12月2日與波羅的海國家愛沙尼亞塔圖大學簽署合作協議，增添第38個全球合作夥伴。

國圖表示，「台灣漢學資源中心」設立於塔圖大學的總圖書館，該校於1632年設立，是愛沙尼亞最大和最負盛名的國立大學，同時也是東北歐最古老的大學之一。該校博士生數量約為愛沙尼亞博士總數的5成以上，現有學生1萬8千名，約占塔圖城市總人口的5分之1。

國圖強調，此刻正值波羅的海3國的國會議員於我國進行訪問行程，此一合作案的落成，因此別具意義。

國圖提到，該校設有亞洲中心，提供中文教學、漢學與台灣研究課程的學習與研究平台，主題涵蓋文化、宗教、經濟、安全與政治發展，因此塔圖大學圖書館也發展出因應亞洲中心有關的台灣與漢學研究、教學的相關主題館藏；例如傳統中國文史哲學、佛教密宗（Tantra）、亞洲老年社會與女性角色、台灣政治經濟以及兩岸經濟發展等相關研究資源。

國圖指出，館方已與該校展開學術交流，例如最近一場於11月29日與波羅的海拉脫維亞國家圖書館共同舉辦，邀請台灣大學藝術史研究所所長盧慧紋主講「八到十一世紀的狂草與禪僧」。

國圖館長曾淑賢說，國圖目前在全世界已經設置38個「臺灣漢學資源中心」，強化我國漢學研究在世界的能見度與影響力，而創始推展的合作品牌，未來也將持續為這有意義的學術文化交流，持續努力耕耘。