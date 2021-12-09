COVID-19疫情爆發已近兩年，但據一份最新研究報告顯示，世界面對下一場大流行疾病，仍處於「危險準備不足」狀態。

「紐約時報」報導，距離首例COVID-19確診現蹤將屆兩年之際，今天發布的「2021全球衛生安全指數」（2021 Global Health Security Index）根據各國應對流行病與大流行的能力，評比195個國家地區後的結論是沒有一個國家有做好應對COVID-19這種等級危機的準備。

由獨立機構「核子威脅倡議」（NTI）與約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）創設的全球衛生安全指數，檢測國際衛生條例（IHR）195個國家地區的衛生安全與相關能力。

在最新的2021年版裡，報告稱即便到今日，世界的整體準備依然沒變得更好。

報告指出，2021年各國平均得分為38.9（滿分100），與2019年幾無差別，沒有任何國家的得分能達標最安全的第5級（80分以上）。報告認為儘管許多國家能快速找出應對COVID-19的能力，但所有國家面對日後新的大流行威脅，仍屬「危險地準備不足」。

包括高所得在內的大多數國家，都沒有專門的財政投資以加強應對一般流行病或大流行疾病。195國裡155個過去3年內沒有撥派資金提高應對流行病威脅能力；90個國家尚未完全繳清應供給世衛組織（WHO）的財政捐助，其中14個是高收入國家。

報告認為在預防比COVID-19更大範圍損害的全球災難性生物事件，各國依然沒做好準備。

近2/3（即126個）國家還沒針對具有流行或大流行可能的疾病，發布或實施總體國家公共衛生應變計畫。73%的國家沒有能力在突發公衛事件期間加快批准疫苗和抗病毒藥物等醫療對策。178國的整體政府生物安全系統、培訓、人員查核、傳染性物質運輸及跨境移轉和篩檢方面得分低於50（滿分100）。

195國裡超過90%沒有緊急的疫苗或藥品分配計畫，70%的國家在醫院、診所及健康中心的量能並不充足。

對政府的信任一直是各國能否成功應對COVID-19的關鍵因素，但報告發現161國的公眾對政府的信任度只有低度到中度，幾乎所有國家的政治和安全風險都在增加。

報告首席作者之一、約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）表示，報告記錄各國對COVID-19防疫的改進，但除非政治領袖們採取行動確保這次投注COVID-19防疫的努力不會在疫情結束後鬆懈，「否則就會回到原點，甚至更糟」。（譯者：陳亦偉）1101209