英國首相強生的顧問史卓頓以開玩笑方式，討論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場耶誕派對，影片曝光後，引發外界關注他們是否違反防疫規定，史卓頓今天遞出辭呈。

法新社和路透社報導，強生（Boris Johnson）為此道歉並宣布就影片內容進行內部調查後，史卓頓（Allegra Stratton）聲淚俱下地說，她的「餘生將為這些言論而後悔」。史卓頓曾任強生的新聞秘書和聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）發言人。

媒體先前報導，有40至50人在2020年12月18日晚間出席一場持續至隔日凌晨的聚會。強生和多名內閣閣員一週多來矢口否認唐寧街（Downing Street）曾於防疫封鎖期間舉辦派對，然而近日曝光的影片卻與他們的說法相矛盾。

影片畫面顯示，史卓頓正在為12月22日的記者會答辯進行彩排，當時沒有媒體在場。這群人拿4天前舉行的一場「虛構派對」來說笑，據報出席的賓客不僅能在派對上享用美食並開懷暢飲，還能參與各種遊戲，甚至還有「神秘的耶誕老人」偷偷為眾人準備驚喜。

強生的另一名顧問問史卓頓：「我在推特看到報導說，唐寧街18日晚間舉行了耶誕派對。妳承認這些報導嗎？」

史卓頓站在英國國旗前的唐寧街講台說：「我那時回家了。等等…嗯…呃…。」

史卓頓稍後又笑著回應有關「起司與品酒」以及首相能否「縱容」這類聚會的玩笑話，還說「那是一場沒有社交距離的商務會議」。

當時，倫敦正在施行嚴格的防疫限制，禁止兩人以上室內群聚，而辦公室聚會更是明令禁止。

強生今天告訴國會，這段影片讓他很不高興，還說官員一再向他保證，唐寧街、首相辦公室和官邸沒舉行過派對。

數小時後，史卓頓便遞出辭呈，承認自己那番言論「似乎顯示對防疫規定的不在乎」，並表示「餘生將為這些言論而後悔」。

她說，「我理解人們感到憤怒和沮喪」，但未多談這場派對是否真的舉行過。

若干反對派政治人物呼籲強生下台，矢言調查若發現有違規行為，將採取「紀律處分」。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron正在英國迅速蔓延，若干保守派國會議員說，最近這樁醜聞將使重新祭出防疫限制變得「更加困難」。

曾任威廉王子私人秘書的內閣秘書凱斯（Simon Case）將率領相關人員展開調查。

強生的發言人告訴記者，已要求凱斯「釐清（12月）18日發生所有事件的實際情況，這是他即將展開的任務。」調查團隊將設下「恰當」的時間表，「但顯然我們希望它（報告）儘快出爐」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1101209