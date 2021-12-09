警方9日凌晨帶符姓男子回永和警分局偵訊。（葉書宏攝）

警方查獲符姓男子裝置屍塊的白色置物箱。（翻攝）

枕頭悶死老父後伴屍9天再分屍 嫌犯棄屍身影曝光

人倫悲劇！54歲男子符冠群上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，行徑相當殘忍，符嫌辯稱，因不滿父親對77歲母親家暴才痛下毒手。但檢警發現，符嫌上月24日才將老父從台中安養中心接回，且今年才因竊盜遭逮，都辯稱是「為了媽媽」，對於他的供詞仍存疑。

據悉，符嫌與妻子分居育有1女，有多項竊盜前科，以打零工維生，父親為榮民長期住在台中的安養中心，母親則有嚴重的失智症，符嫌與妻子、女兒雖分居，但時常會一起吃飯。

符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，將屍塊裝於白色置物箱內。

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

警方前往拘提符嫌時，他主動開門並坦承犯案，警方正進一步釐清符嫌犯案動機。依據符嫌供詞，符嫌將頭顱、四肢及軀幹、凶器全都丟入瓦磘溝內，今（9日）將再度前往現場搜索其他屍塊。

檢警同時發現，符嫌有多項竊盜前科，今年5月才在中和連鎖大賣場偷竊2件POLO衫，遭逮後也辯稱是「為了媽媽」，警方對其說法存疑，訊後將依殺害直系尊親屬罪嫌移送地檢署法辦。

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