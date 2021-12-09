台科大資工系團隊透過人工智慧深度學習方法，利用現有道路監控畫面進行辨識，有效偵測路口上的交通違規與車流狀況，獲得2021年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽數位永續科技組第一名。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

交通事故多發生在十字路口，台科大資工系團隊透過人工智慧深度學習方法，利用現有道路監控畫面進行辨識，透過物件辨識技術偵測畫面中車輛之位置與類別，並透過多物件追蹤技術對車輛辨識的結果進行分析，有效偵測路口上的交通違規與車流狀況，獲得2021年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽數位永續科技組冠軍。

由台科大資工系戴文凱教授指導劉維軒、林鼎傑、黃維坪同學所組的團隊，研發一套智慧十字路口系統，將各路口所蒐集的交通資訊進行統整後，透過統計介面，可以呈現各路口於每日各時段的交通違規與車流狀況，進一步繪製統計圖表，並對不同路口進行排名統計，幫助相關人員能夠快速評估重點路口，擬定合適的改善措施，降低交通事故的發生。

特別的是，這套智慧十字路口系統，可以直接利用路口監視影像，進行全時間全天候全場景的分析，不論是白天、晚上、下雨都能有效的辨識，可同時進行多物件的追蹤，且車種分類精細至七種，包含小客車、巴士、摩托車、小卡車、大卡車、半聯結車與全聯結車，透過特製的活用繪製遮罩的方式，將物件辨識與多物件追蹤的結果整合，可以車流計數，並將禁行車種、逆向行駛、違規跨線與違規左右轉判斷，高達95％以上的辨識準確率，系統透過視覺化的整合的介面，非常方便操作者使用。

台科大資工系林鼎傑同學表示，臺灣多數交通事故地點皆發生在十字路口，肇事原因多為違規跨線、違規左右轉與逆向行駛等交通違規導致，因此團隊希望在不用額外架設監控設備的狀況下，透過現有的監控畫面就能透過深度學習的方式分析，這次分析的是交通部所提供的淡海新市鎮試驗場域之CCTV影像資料，希望在智慧交通上能實際解決問題和提供協助。

台科大資工系劉維軒同學則說，論文題目就是將影像辨識深度學習應用在智慧交通的情境上，對這個主題很有興趣，參加競賽讓自己延伸許多其他的面向和發想，透過思考，在技術上更為精進，畢業後也將進入智慧交通領域的研發工作，希望能將所學實際應用。

由教育部指導的全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽，是為了鼓勵全國大專校院師生從事資通訊軟硬體實務設計，期望培養智慧創新跨域整合人才。本次競賽分為物聯網組、智慧機器組、數位永續科技組、體感互動科技組與電商與金融科技組共五組，參賽者來自不同的大學、系所，是國內具相當指標性的競賽之一。