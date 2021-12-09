交通事故多發生在十字路口，台科大資工系團隊透過人工智慧深度學習方法，利用現有道路監控畫面進行辨識，透過物件辨識技術偵測畫面中車輛之位置與類別，並透過多物件追蹤技術對車輛辨識的結果進行分析，有效偵測路口上的交通違規與車流狀況，獲得2021年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽數位永續科技組冠軍。
由台科大資工系戴文凱教授指導劉維軒、林鼎傑、黃維坪同學所組的團隊，研發一套智慧十字路口系統，將各路口所蒐集的交通資訊進行統整後，透過統計介面，可以呈現各路口於每日各時段的交通違規與車流狀況，進一步繪製統計圖表，並對不同路口進行排名統計，幫助相關人員能夠快速評估重點路口，擬定合適的改善措施，降低交通事故的發生。
特別的是，這套智慧十字路口系統，可以直接利用路口監視影像，進行全時間全天候全場景的分析，不論是白天、晚上、下雨都能有效的辨識，可同時進行多物件的追蹤，且車種分類精細至七種，包含小客車、巴士、摩托車、小卡車、大卡車、半聯結車與全聯結車，透過特製的活用繪製遮罩的方式，將物件辨識與多物件追蹤的結果整合，可以車流計數，並將禁行車種、逆向行駛、違規跨線與違規左右轉判斷，高達95％以上的辨識準確率，系統透過視覺化的整合的介面，非常方便操作者使用。
台科大資工系林鼎傑同學表示，臺灣多數交通事故地點皆發生在十字路口，肇事原因多為違規跨線、違規左右轉與逆向行駛等交通違規導致，因此團隊希望在不用額外架設監控設備的狀況下，透過現有的監控畫面就能透過深度學習的方式分析，這次分析的是交通部所提供的淡海新市鎮試驗場域之CCTV影像資料，希望在智慧交通上能實際解決問題和提供協助。
台科大資工系劉維軒同學則說，論文題目就是將影像辨識深度學習應用在智慧交通的情境上，對這個主題很有興趣，參加競賽讓自己延伸許多其他的面向和發想，透過思考，在技術上更為精進，畢業後也將進入智慧交通領域的研發工作，希望能將所學實際應用。
由教育部指導的全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽，是為了鼓勵全國大專校院師生從事資通訊軟硬體實務設計，期望培養智慧創新跨域整合人才。本次競賽分為物聯網組、智慧機器組、數位永續科技組、體感互動科技組與電商與金融科技組共五組，參賽者來自不同的大學、系所，是國內具相當指標性的競賽之一。
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