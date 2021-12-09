胡女頭部慘遭重擊休克昏迷後死亡，隔日凌晨才被送醫急救。（資料照）

胡女頭部慘遭重擊休克昏迷後死亡，隔日凌晨才被送醫急救。（資料照）

76行者團隊召集人陳修將，已婚的他近年與22歲胡姓女友同居，卻因懷疑小女友另結新歡，醋勁大發而痛下殺手。（資料照）

胡姓女子（左）正值荳蔻年華卻遭遇不測，令家屬悲慟。（家屬提供／謝瓊雲彰化傳真）

「76行者」遺體修復團隊召集人陳修將，今年10月14日涉嫌在埔心一家汽車旅館，徒手將年僅22歲的同居胡姓女友重擊頭部，胡女重傷昏迷後死亡，口鼻還流出咖啡色液體，陳修將隔天凌晨才將早已沒有生命跡象的胡女，緊急送往彰化醫院，隨後因涉嫌重大遭收押禁見至今；彰化地檢署檢察官近日偵結，依殺人罪嫌將陳男起訴，至於涉嫌毒品案，另案偵辦中。

檢警調查，陳修將曾率「76行者」團隊，帶頭至花蓮無償修復太魯閣號罹難者遺體，已婚的他近年都與22歲胡姓女友同住在埔心鄉摩鐵，並在彰化醫院經營喪葬業。

由於陳修將懷疑胡女另結新歡，今年10月5日起即以恫嚇、毆打方式，對胡女嚴刑拷問，讓胡女在滿身傷中承認莫須有的指控；因陳修將不滿女友長期與另名男友人「阿岳」過從甚密，胡女為了博取陳的信任，改口稱自己是被強姦，且阿岳等人有意利用她殺陳修將，她才不敢向陳修將吐實。

陳修將因此監控胡女，要求胡女反過來去套對方的話，藉以確認胡女所言是否屬實；不料案發當晚，醋勁大發的陳修將，因認為胡女未經同意就私下聯繫阿岳，認為自己遭到胡女背叛，盛怒下徒手拉扯其頭髮，並抓其頭部不斷用力砸擊地板，導致胡女硬腦膜下而出血性休克，凌晨陳修將將胡女送醫時，胡女早已沒了生命跡象，經急診室搶救30分鐘後宣告不治。

原名陳裕章的陳修將，曾有兒少性交易、毒品和強盜等犯罪紀錄，六度進出監獄，出獄後跟著洪姓妻子投入殯葬業，2014年澎湖空難及高雄氣爆案，他召集同業弟子前往現場，共修復完成76具遺體，此後許多重大意外事故現場都能看到其身影。

檢警成立專案小組展開追查期間，陳修將說詞反覆且不願吐實，檢察官偵結，認為被告陳修將長期對被害人胡女施暴，胡女承受身心嚴重侵害，最終仍難逃一死，其惡性重大，犯後矢口否認毫無悔意，請求法官從重量刑。