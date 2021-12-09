「最美性學博士」許藍方，走出不倫戀風波陰霾的她，爆出與男星王少偉有緋聞，不但私下約會，還被男方「打包」回香閨，更傳出已經秘戀半年，緋聞女友謝忻聽聞此消息，表示若屬實會祝福兩人，更表示女方是「王少偉喜歡的菜」。

許藍方傳出與王少偉關係匪淺，根據《ETtoday》報導，許藍方開直播時，被發現王少偉出現在她家中，當時男方解釋「只是認識關係」，沒想到事隔僅一周，又被拍到一起聚餐，結束後王少偉還載著許藍方返回住處，對此，王少偉的經紀人表示兩人住的很近，只是順道送她回家，至於許藍方的經紀人則表示「藝人私領域公司不干涉」。

謝忻表示王少偉跟許藍方若戀情屬實，絕對會獻上祝福。（圖／謝忻臉書）

根據《三立新聞》報導，身為緋聞女友的謝忻，聽聞王少偉疑似跟許藍方密戀半年，她表示如果是真的，自然會獻上祝福，也表示曾與許藍方在節目同台，覺得她講話溫柔又專業，會是王少偉的菜，至於是否見過兩人一起參加聚會，她強調：「他向來很低調，但要找一個可以讓他心動的靈魂伴侶蠻不容易的」，更搞笑表示：「我再也不用當煙霧彈，終於有人可以照顧他了。」

許藍方被爆與已婚醫生發生不倫戀，對此事否認到底，不過男方坦承去年發生外遇行為，正宮不滿許藍方沒認錯道歉，提告索賠300萬元，上個月台北地院開庭審理時，2位當事人都沒出庭，訊後傳出許藍方仍否認與醫生交往，不過正宮釋出善意，不排除當面談和解。

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