小賴為了露腰忌口，一天只吃一餐。（日向創意提供）

小賴在MV裡有如女王般高傲降臨，冶豔又充滿魅惑。（日向創意提供）

小賴為了露腰忌口，一天只吃一餐。（日向創意提供）

小賴將自己化身為蛇的誘惑。（日向創意提供）

賴晏駒10日將推出全新單曲〈Welcome to my paradise〉。（日向創意提供）

賴晏駒（小賴）10日將推出全新單曲〈Welcome to my paradise〉，是他繼〈娘娘槍〉、〈乾我什麼事〉等舞曲後，再一次突破自我、挑戰超高難度舞技！他聘請天后蔡依林御用的編舞老師Andy，為他量身打造誘惑撩人的「香水舞」，不僅連換7套造型，還特別聘請金馬獎美術組團隊造景打造有如阿拉丁般夢幻宮殿，光是這支MV就斥資近200萬。

小賴自己填詞，以亞當夏娃在伊甸園偷嚐禁果為靈感發想，將自己化身為蛇的誘惑，他形容：「有點惡魔伊甸園的感覺，一個妖精的存在。」並且不斷與舞蹈老師討論、修改舞步，甚至凌晨下了通告仍徹夜練舞，「它算是我目前難度最高的舞蹈，沒有要讓我休息的意思！老師每次都把我逼到最死，但我沒有要輸。」

拍攝MV當天，小賴發揮「拼命三娘」精神，僅睡一小時就上工，由於有好幾套服裝必須露腰，他為此忌口，有時一天只吃一餐，讓自己保持在最佳的狀態。

小賴在MV裡有如女王般高傲降臨，一登場就與6名男舞者大跳冶豔又充滿魅惑的香水舞，其中一幕他與舞者在沙堆下狂舞，不論是從高空傾瀉而下的沙子，或是從地底陣陣飛揚而上的塵土，都讓他們吃足了苦頭，尤其小賴還足蹬近10公分的高跟長靴，加深了舞蹈的困難度，一場MV拍攝近20個小時，舞者的腳都受傷流血，小賴敬業地表示：「在沙地上跳舞真的很痛，我的腳也受傷了，這次的作品真的很用心，就是想跟你們說，我upgrade了，希望大家會喜歡。」