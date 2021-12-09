歐盟執委會在周三制定一項計畫，關於部分國家對歐盟成員國施加經濟壓力，並要求其改變政策，歐盟將進行報復性和防禦性的制裁。

目前的全球地緣政治對抗已經蔓延到貿易領域，歐盟成員國過去也曾指責美國總統川普和中國以貿易戰爭作為政治對抗工具。

執委會表示，地緣政治緊張局勢不斷升高，貿易逐漸成為武器，歐盟和成員國都成為經濟恫嚇的目標，歐盟需要適當的措施來回應和反制。

在接到會員國投訴之後，歐盟將確定第三國的經濟措施是否是在迫使成員國改變其政策。

日前立陶宛允許台灣在該國設立名稱和實質上的大使館，該國面臨中國經濟壓力。

中國也降級了與該波羅的海小國的外交關係。中國官員表示，中國政府還對波羅的海國家的出口實施了限制，並對企業施壓，要求它們不要與該國做生意。

在確認經濟威脅之後，執委會將與第三國談判，或尋求其他夥伴的調解或合作，然後再決定是否採取報復行動。

歐盟執委會將擁有一系列可動用的反制措施，包括對商品或服務徵收關稅、暫停歐盟資金資助、限制獲得歐盟採購招標或研究的項目。

反制措施是對等比例的，目標在於讓第三國停止其最初的措施。

該提案仍需要歐洲議會和歐盟各會員國的通過。