【LIVE直播】爭取四個同意！國民黨公投街訪、秋鬥遊行規劃記者會｜2021.12.09

四大公投倒數9天，國民黨今天舉辦記者會，公布「1218公投街訪」影片、12月12日和民間團體秋鬥遊行大會師路線，以及多項公投小物，文傳會副主委林家興說，12日當天國民黨將從自由廣場出發，在凱道與公民團體大會師，屆時現場將排列「藻礁永存」4個大字給蔡英文看，要求神隱在總統府的蔡英文出面回應人民訴求，期盼號召2萬甚至上看3萬人到場參加。

會中還搶先開箱，公布當天遊行的神秘道具，取名為「健康寶寶豬」的大型豬造型氣球，希望透過「寶寶豬」形象，訴求要保護並讓下一代在健康食品安全的環境下長大。

林家興表示，12日當天國民黨將先在自由廣場集合，下午1點先進行公投宣講，藍營大咖包含黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康和全台各地民代，都會在此集結宣講，向民眾報告四個公投都同意的主張。

林家興說，2點遊行開始，國民黨隊伍會沿著中山南路，經過台大醫院，走到濟南路，再到公園路跟參與秋鬥的公民團體大會師，現場預計超過2萬人，甚至上看3萬人，歡迎民眾一起來守護台灣、守護民主、守護健康。

12月12日遊行當天將發送多項公投小物，新北市議員江怡臻說，國民黨正趕製包括圓形貼紙、紋身貼紙、頭巾、手舉牌、標語大布旗等公投宣傳物，同時配合遊行共有6個大隊，除了出動宣傳戰車，還特別製作6款標語布條，包括「四個都同意，台灣更美麗」、「顧食安、我同意」、「保民主、我同意」、「護環境、我同意」、「挺經濟、我同意」、「護台灣、我同意」。

至於「1218公投街訪」結果，青年民主戰隊隊長須予謙說，2段影片內容來自海內外年輕朋友自發性走上街頭錄製，要透過真實的聲音，告訴蔡政府不要躲在網軍背後，他並表示，蔡英文宣稱不開放萊豬就是背信，但包括義大利、德國等國外朋友都說該國政府不會無預警引進萊豬，並表達自己不會購買或吃萊豬，和蔡的主張明顯有所不同。